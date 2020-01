Empfehlung - Dalumer Kreuzung wird zum Kreisel: Verkehr wird umgeleitet

Geeste Zunächst werden die Versorgungsleitungen im Bereich der Kreuzung Meppener Straße/An der Emsbrücke/Busackerweg erneuert. In dieser Bauphase wird hier eine Vier-Phasen-Ampel zur Verkehrsregelung eingesetzt. Außerdem werden die Geh- und Radwege vollgesperrt. Es werden Umleitungen eingerichtet, teilte die Gemeinde Geeste mit. Schon 2011 hat der Rat in Zusammenhang mit der Ansiedlung von Verbrauchermärkten an der Meppener Straße über den Vorschlag diskutiert, zur Verkehrsberuhigung und für einen besseren Verkehrsfluss diesen Kreuzungsbereich in einen Kreisverkehrsplatz umbauen zu lassen. Weitere Argumente für einen Umbau lieferte 2013 das Einzelhandelskonzept für die Gemeinde. Ein 2016 im Auftrag der Gemeinde erstelltes Gutachten der PGT Umwelt und Verkehr GmbH zur Leistungsfähigkeit der Landesstraßen in den Ortsteilen Dalum und Geeste kam zu dem Ergebnis, dass eine Umgestaltung zum Kreisverkehrsplatz den Vorteil bietet, dass einerseits die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge, die in den Ort einfahren, reduziert wird und andererseits die Anbindung des Busackerweges und der L 48 verbessert würde. Daraufhin hat die Gemeindeverwaltung 2017 und 2018 Pläne erarbeitet, die inzwischen baureif sind. Es wird mit Baukosten in Höhe von rund 670 000 Euro gerechnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/dalumer-kreuzung-wird-zum-kreisel-verkehr-wird-umgeleitet-338683.html