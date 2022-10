Country-Rock in der Emslandarena: The BossHoss in Lingen

Die Berliner Band The BossHoss kommt wieder ins Emsland. Mit neuem Album im Gepäck steht aber erst im kommenden Herbst eine Tour an. Tickets können aber schon jetzt erworben werden.

Die Country-Rocker werden im kommenden Frühjahr ihr zehntes Album „Electric Horsemen“ veröffentlichen, darauf folgt dann die Tournee. In Lingen werden die sieben Musiker am 8. Oktober 2023 in der Emslandarena auf der Bühne stehen.

Bekannt sind die Männer aus Berlin für lange und schweißtreibende Shows, wie es in einer Ankündigung der Emslandarena heißt. Bei ihren Konzerten können sie auf ein breites Repertoire aus 20 Jahren Bandgeschichte zurückgreifen - und haben auch mehrmals schon in Lingen gespielt. Mittlerweile haben sie schon mehr als 2,5 Millionen Tonträger verkauft.

Die Tickets für das Konzert in Lingen gehen ab dem 28. Oktober 2022 in den Vorverkauf an allen bekannten Stellen. Der Preis beträgt 49,85 Euro. Auf Anfrage sind in der Emslandarena auch Logenplätze möglich.

Neben Lingen ist die Band zwischen dem 15. September und dem 28. Oktober 2023 noch in Wien, Zürich, Freiburg, Ravensburg, Regensburg, Nürnberg, Stuttgart, Düsseldorf, Braunschweig, Rostock, Leipzig, Kiel, Hamburg, Frankfurt, Saarbrücken, München und Berlin zu sehen und hören.