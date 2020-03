Empfehlung - Corona-Virus: Erste Erkrankung im Emsland bestätigt

Meppen Einen ersten bestätigten Corona-Fall gibt es derzeit im Emsland. Dies teilte der Landkreis Emsland am Dienstag mit. Bei der Erkrankten soll es sich um weibliche Patientin aus dem nördlichen Emsland handeln. Derzeit befindet sie sich in häuslicher Quarantäne. Laut Aussage des Landkreises ist davon auszugehen, dass die Betroffene sich die Erkrankung während eines Aufenthaltes in Österreich zugezogen hat. Die betroffene Patientin habe sich jedoch nicht in einem Risikogebiet aufgehalten. Nach ihrer Rückkehr habe sie grippeähnliche Symptome gezeigt und habe sich von ihrer Hausärztin einen Abstrich nehmen lassen. Das positive Ergebnis der Probe liegt nun vor. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/corona-virus-erste-erkrankung-im-emsland-bestaetigt-347239.html