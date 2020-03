Im Lager des Messestand-Konzeptbüros fair4you in Messingen auf Paletten verpackt befindet sich der Messestand der Hinsche Gastrowelt GmbH - eigentlich sollte er in diesen Tagen auf der Messe Internorga in Hamburg aufgebaut werden. Fair4you-Geschäftsführer Ron Linders (links) und Frank Krug müssen aufgrund der Verbreitung vom Coronavirus derzeit viele Messeauftritte umplanen. Foto: Carsten van Bevern