Corona: Emsland meldet ersten Todesfall

Meppen Der Landkreis Emsland meldet den ersten Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein 57-jähriger Mann starb in der Nacht zu Dienstag, 24. März. „Er hatte eine schwere Vorerkrankung“, heißt es in der am Dienstagnachmittag verbreiteten Pressemitteilung. Der emsländische Landrat Marc-André Burgdorf zeigte sich tief betroffen von der Nachricht und drückte den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Woher der Mann stammte, teilte die Kreisverwaltung nicht mit.

Bisher haben sich 78 Emsländer mit dem Coronavirus infiziert. Drei von ihnen sind nach Angaben des Landkreises inzwischen genesen. Derzeit befinden sich 867 Personen im Grafschafter Nachbarlandkreis in Quarantäne. Die meisten Corona-Infektionen wurden bislang aus Papenburg gemeldet (19). Es folgen Haselünne (16), Lingen (15) und Meppen (7).