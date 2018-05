„Circus Krone“ gastiert im Juli in Lingen

gn Lingen. Am Donnerstag, 12. Juli, feiert der „Circus Krone“ in Lingen um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr Premiere. Weitere Vorstellungen gibt es werktags um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr sowie sonn- und feiertags um 14 Uhr und um 18 Uhr. Letzter Spieltag ist am Montag, 16. Juli (nur 15.30 Uhr). In Krones Zeltstadt wird das Programm „Evolution“ mit 54 Artisten aus zwölf Nationen gezeigt.

Der Vorverkauf läuft bereits über alle CTS-Eventim-Vorverkaufsstellen sowie direkt über den „Circus Krone“ unter der Kassen-Hotline 01805 - 247287. Die Kartenpreise liegen zwischen 16 und 42 Euro.