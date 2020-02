/ Lesedauer: ca. 3min Christophorus-Werk: Erfolgreiches Coaching „Neue Autorität“

Die ChristophorusWerk Kinder- und Jugendhilfe GmbH in Lingen hat 2017 damit begonnen, ihren Erziehern das Thema „Neue Autorität“ in Form einer Weiterbildung näher zu bringen. In der vergangenen Woche wurde das Coaching erfolgreich beendet.