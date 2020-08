Christopher Schröer: Nummer 500 im Club der Meister

Osnabrück/Lorup Christopher Schröer aus Lorup ist vom Angebot der Interessensvertretung der Handwerkselite überzeugt. Der 29-jährige Emsländer ist das 500. Mitglied des Meisterclubs der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Dabei könnte er eigentlich doppelt zählen, denn Schröer hat gleich in zwei Gewerken seinen Meister gemacht: als Installateur- und Heizungsbauer und als Elektrotechniker. Erst vor Kurzem hat er zudem sein eigenes Unternehmen im Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikhandwerk – TEAM Schröer Gebäudetechnik gegründet.

„Ich habe schon in der Lehrzeit davon geträumt, einen eigenen Betrieb zu gründen und diesen Traum habe ich jetzt Wirklichkeit werden lassen.“ Um Fehler zu vermeiden und von den Erfahrungen der Kollegen zu profitieren, trat Schröer dem Meisterclub bei. „Durch regelmäßige Treffen, gemeinsame Info-Veranstaltungen oder Exkursionen entsteht ein Netzwerk von Handwerksmeistern, von dem jedes Mitglied enorm profitiert“, erklärt Peter Beckmann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Allerdings mussten aufgrund der Corona-Beschränkungen die Veranstaltungen für dieses Jahr eingeschränkt werden.

Kammer-Mitarbeiterin Larissa Albers betreut den Meisterclub hauptamtlich seit der Gründung im Februar 2018 und freut sich, dass in so kurzer Zeit die Marke von 500 Meisterclubmitgliedern geknackt wurde: „Trotz der zur Zeit geltenden Einschränkungen überzeugt unser langfristig angelegtes und nachhaltigen Angebot und gilt als Mehrwert für die Karriereplanung, die Betriebsgründung oder die Betriebsführung.“ Das sieht auch Christopher Schröer so: „Diese regionale Stammtische, Workshops und Events für Selbstständige und Arbeitnehmer bringen mich und die anderen Teilnehmer enorm weiter.“

Die Handwerkskammer organisiert und finanziert teilweise die Veranstaltungen des Meisterclubs. Ob der mehrtägige Besuch der internationalen Handwerksmesse in München, ein Seminar zur Betriebsführung in Nordhorn oder zum Thema Personalführung in Papenburg. „Wir achten sehr darauf, die Veranstaltungen auch in der Fläche anzubieten, damit unsere Mitglieder keine weiten Fahrwege haben“, erläutert Albers, die auf zwei Veranstaltungen in der nächsten Zeit hinweist: am 26. September „Praxistag - Schwierige Mitarbeitergespräche führen“ und am 24. Oktober: „Workshop - Richtig verhandeln“. „Solche Abend-/Tages- oder Wochenendveranstaltungen sind geprägt durch das Zusammentreffen junger Meister mit unterschiedlich langer Berufserfahrung und unterschiedlichen Lebensläufen“, fasste es Schröer zusammen, der insbesondere den intensiven Erfahrungsaustausch untereinander hervorhebt: „Ob Fragen zur Existenzgründung, Finanzierung oder Betriebs- und Büroorganisation - Meister lernen eine Menge voneinander, da viele Kollegen Ratschläge und Tipps geben oder eben Referenten zu einem wichtigen Thema informieren“, sagt Schröer.