Empfehlung - CDU-Bezirk spricht sich gegen Landarztquote aus

Lingen Unumstritten ist die Landarztquote bei den Christdemokraten aber nicht: Die Ende 2018 im NRW-Landtag beschlossene und in vielen weiteren Bundesländern aktuell diskutierte Regelung war auf dem Bezirksparteitag in Halle IV in Lingen sachlich, aber auch kontrovers diskutiert worden. Die Regelung besagt, dass Medizinstudienplätze im Rahmen einer Vorabquote auch an Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden, die sich verpflichten, nach ihrem Studium als Hausarzt in unterversorgten Regionen des Landes tätig sein zu wollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/cdu-bezirk-spricht-sich-gegen-landarztquote-aus-330120.html