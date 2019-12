/ Lesedauer: ca. 2min Carsten Primke bleibt nun doch SPD-Vorsitzender in Lingen

Lingens SPD-Vorsitzender Carsten Primke bleibt nun doch im Amt. Dies kündigte der Sozialdemokrat, der aufgrund interner Querelen im Vorstand Ende November seinen Rücktritt angekündigt hatte, in einem Schreiben an die Mitglieder des Ortsvereins an.