Empfehlung - Carsharing-Angebot wird erweitert

Lingen Fünf Fahrzeuge stehen zurzeit für alle registrierten Kunden von „Stadtteilauto“ und die Mitglieder des Vereins Carsharing Emsland in Lingen, Meppen und Papenburg zur Nutzung zur Verfügung. Carsharing stelle eine gute Ergänzung zur Bahn und Lili-Bus dar. Außerdem seien die Autos zum Teil „eine gute Alternative zum Zweitwagen“, so Andrea Kolf, zweite Vorsitzende des Vereins Carsharing Emsland. Zwei der fünf Fahrzeuge stehen in Lingen am Kreishaus (Am Wall Süd) und am Campus, zwei weitere befinden sich in Meppen ebenfalls am Kreishaus (Ordeniederung) sowie am Bahnhof/Klavierhaus Dausin. Ein Fahrzeug ist in Papenburg am Kreishaus in Aschendorf zu finden. „Unsere Fahrzeuge sollen in Zukunft häufiger bewegt werden. Zudem wünschen wir uns, dass sich viele regionale Unternehmen am Carsharing beteiligen“, sagt Hildegard Otten, Vorsitzende des Vereins Carsharing Emsland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/carsharing-angebot-wird-erweitert-281262.html