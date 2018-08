Empfehlung - Car-Sharing wird gut in Lingen angenommen

Lingen Das Carsharing startete in Lingen am 18. August 2016 mit sieben Fahrten. Ein vorläufiger Höhepunkt konnte im zweiten Quartal 2017 mit 76 Fahrten festgestellt werden. Im ersten Quartal 2018 sind insgesamt 73 Fahrten registriert worden, heißt es dazu vom Landkreis. Das erkläre sich aus den zentralen Standorten der zwei Autos in Lingen (Campus und Außenstelle der Kreisverwaltung) sowie aus dem Umstand, dass das Fahrzeug von Mitarbeitern der Kreisverwaltung Lingen als Dienstwagen mitgenutzt werde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/car-sharing-wird-gut-in-lingen-angenommen-246409.html