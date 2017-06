Cannabis-Plantage in Haselünne entdeckt

gn Haselünne. Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag einen Resthof in Haselünne durchsucht. Zeugen und vorangegangene Ermittlungen führten zum Verdacht, dass dort Drogen angebaut werden, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf dem Dachboden und im Keller des Gebäudes auf rund 400 Cannabispflanzen. Die Polizei stellte die Pflanzen und die Anlage sicher.

„In dem Haus wurde ein 45-jähriger Serbe festgenommen, der offensichtlich die Plantage betreut hat“, sagte ein Polizeisprecher. Das Amtsgericht Meppen hat inzwischen einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der sich illegal in Deutschland aufhalten soll.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen und Personen, die an abgelegenen Gebäuden und Resthöfen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961 955820 zu melden.