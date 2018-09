Empfehlung - Bundeswehr sprengt Kampfmittelreste in Meppen

Meppen Im Zuge der Löscharbeiten bei dem Moorbrand auf einem Schießplatz im Emsland wird die Bundeswehr in den nächsten Tagen Munition sprengen. Das teilte ein Sprecher der Wehrtechnischen Dienststelle am Dienstag mit. Das Brandgebiet bei Meppen ist mit Munitionsresten kontaminiert, die erst beseitigt werden müssen, bevor die Feuerwehr den Bereich betreten kann. Am Dienstagnachmittag sollte es weitere Aufklärungsflüge mit einem Tornado geben. Insgesamt waren am Dienstag 1530 Einsatzkräfte auf dem Bundeswehrgelände im Einsatz; darunter 695 zivile Feuerwehrleute. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/bundeswehr-sprengt-kampfmittelreste-in-meppen-257575.html