Brian Wilson gibt Konzert in der Emsland-Arena

Lingen Einer der wichtigsten Sound-Architekten der Popmusik und neben Lennon/McCartney erfolgreichsten Songschreiber des 20. Jahrhunderts kommt auf Blitz-Tournee: Brian Wilson, Mitbegründer und genialer Hit-Autor sowie Produzent der Beach Boys, lädt in Deutschland am Samstag, 27. Juni, 20 Uhr, zur Show mit seinen größten Erfolgen nach Lingen in die Emsland-Arena ein. An der Seite des „Beethoven des Rock“ (‚eye‘-Magazine, 08/1968) stehen Sänger/Gitarrist Al Jardine und Gitarrist Blondie Chaplin. Ersterer ist Gründungsmitglied der „Strandjungen“, der Andere griff für sie schon 1972/73 in die Saiten. Unterstützt werden die Drei von neun weiteren hochkarätigen Instrumentalisten. Dieses Ensemble, laut Paul McCartney „die weltbeste Tourband“, garantiert den perfekten Soundtrack zu einem einmaligen Sommerabend. Vor allem zwischen Anfang der 1960er und Ende der 1970er Jahre schuf Brian Wilson zahllose internationale Chartbreaker, die mittlerweile Evergreen-Status genießen. Darunter finden sich wahre Pop-Preziosen wie „I Get Around“, „Help Me Rhonda“, „Wendy“, „Then I Kissed Her“, „Do It Again“, „Sloop John B“, „Wouldn’t It Be Nice“, „I Can Hear Music“, „Surfin‘ U.S.A.“, „God Only Knows“, „Surfin‘ Safari“, „Dance, Dance, Dance“ oder „Good Vibrations“. Die Deutschland-Auftritte von Brian Wilson feiert das Publikum absolut verlässlich mit stehenden Ovationen für die lebende Legende. Darin drückt sich eine geradezu ehrfürchtige Begeisterung aus, wie sie sich auch in den stets positiven Kritiken der Konzerte des „bedeutendsten, noch lebenden US-Komponisten“ (Elton John) wiederfindet. Die Frankfurter Rundschau beschrieb beispielsweise ein Gastspiel Wilsons als „bestechend und glückreich. Die Musiker sind schlicht grandios.“

