/ Lesedauer: ca. 3min Brennelementewechsel in Kernkraftwerk Lingen bisher im Plan

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die geplante Revision im Kernkraftwerk Emsland in Lingen aus? Dort soll am 8. Mai mit den Arbeiten begonnen werden, in deren Mittelpunkt ein Wechsel von Brennelementen steht.