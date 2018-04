Empfehlung - Brennelementefabrik in Lingen sieht sich „gut aufgestellt“

Lingen. Dies hat die Geschäftsleitung im Gespräch mit der „Lingener Tagespost„ deutlich gemacht. Die Umorganisation bei der Konzernmutter Areva, die zuletzt in eine erhebliche finanzielle Schieflage geraten war, ist Teil einer umfassenden Umstrukturierung des Atomsektors in Frankreich. Der Energieversorger Électricité de France (EDF) besitzt nun über 75 Prozent des Kapitals von Areva. Der französische Staat ist Mehrheitseigner beider Konzerne. Die von Areva an EDF abgetretene Reaktorsparte tritt unter dem Namen Framatome auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/brennelementefabrik-in-lingen-sieht-sich-gut-aufgestellt-229629.html