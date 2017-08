Empfehlung - Brandserie in Lingen: Mutmaßlicher Feuerteufel festgenommen

Lingen. Auf die Spur des 17-Jährigen sind die Ermittler nach dem Feuer am Sonntag, 27. August 2017, in der Lengericher Straße gekommen. Dort brannte um 3.32 Uhr ein Schuppen, in dem Brennholz und auch Gasflaschen gelagert waren. Das Feuer schlug auf ein angrenzendes Wohnhaus und ein benachbartes Carport über. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von mindestens 70.000 Euro und das Haus ist derzeit unbewohnbar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/brandserie-in-lingen-mutmasslicher-feuerteufel-festgenommen-205685.html