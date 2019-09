Empfehlung - Brand in Lagerraum auf Firmengelände in Spelle

Spelle Am Montagmorgen ist es auf einem Firmengelände am Nordring zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einem dortigen Lagerraum ein Feuer ausgebrochen. Wie die Beamten mitteilten, waren zuvor in unmittelbarer Nähe zuvor Schweißarbeiten durchgeführt worden. Ob ein Zusammenhang besteht, werde aktuell geprüft. Die Feuerwehr Spelle war in kurzer Zeit vor Ort und konnte die Flammen löschen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/brand-in-lagerraum-auf-firmengelaende-in-spelle-317658.html