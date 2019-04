Empfehlung - Brand im Lingener Gefängnis rasch gelöscht

Lingen Am Mittwochabend hat es im Untersuchungshafttrakt der Justizvollzugsanstalt an der Kaiserstraße in Lingen gebrannt. Ein dort einsitzender Häftling soll nach ersten Erkenntnissen seine Zelle in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr wurde um 19.05 Uhr alarmiert und rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Die Einsatzkräfte löschten den Brand, den Justizvollzugsbeamte bereits unter Kontrolle gebracht hatten. Die Anstaltsleitung machte zunächst keine Angaben. Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr rückte um 19.40 Uhr wieder ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/brand-im-lingener-gefaengnis-rasch-geloescht-293803.html