BP-Neubau in Lingen nimmt Gestalt an

Lingen Eine Mischung aus Begeisterung und Stolz schwingt in den Worten von Bernhard Niemeyer-Pilgrim mit, wenn er auf die Großbaustelle an der Waldstraße blickt. „Manchmal muss ich mich selbst kneifen und fragen: Ist das alles real?“, strahlt der Raffinerieleiter der BP in Lingen. Mehr als 50 Millionen Euro investiert die BP in den Neubau eines Verwaltungs- und Dienstleistungszentrums mit Werkstätten, Feuerwehr und Labor. Dass die Konzernmutter in London grünes Licht für dieses größte Bauprojekt in der jüngeren Geschichte der Lingener Raffinerie gab, ist den Worten von Niemeyer-Pilgrim zufolge keine Selbstverständlichkeit gewesen. „Wir hatten eine klare Vorstellung und Vision“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung. „Wenn wir nur ‚klein denken‘ würden bis zum nächsten Tag, wäre das nicht entstanden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/bp-neubau-in-lingen-nimmt-gestalt-an-246630.html