Empfehlung - BP-Manager: Raffinerie in Lingen Vorreiter

Lingen Die BP-Raffinerie in Lingen ist innerhalb der BP-Familie „die kleinste, aber die raffinierteste." Mit diesen Worten hat Guy Moeyens aus der Führungsspitze des britischen Mineralölunternehmens, verantwortlich für die Verarbeitung und Vermarktung von Rohölprodukten in Europa und Südafrika, am Freitag den Unternehmensstandort in Lingen gewürdigt. Anlass des Besuches von Moeyens war die Eröffnung des neuen Verwaltungs- und Dienstleistungszentrums (VDZ) der BP an der Waldstraße. Unter einem Dach befinden sich nun die Werkstätten, Werkfeuerwehr, das Labor, die Kantine sowie die Verwaltung der Raffinerie. Markanter Blickfang ist die Glasfassade und die pyramidenförmige Kuppel.(...)