Empfehlung - Böller verursachen Brände in Lingen

Lingen Im Strootgebiet in Lingen sind in den vergangenen Tagen immer wieder Böller gezündet worden. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gibt, meldeten sich am Montagabend erneut mehrere Anrufer und teilten mit, dass wieder Knaller angezündet worden seien. Die Polizei fuhr daraufhin in den Brunnenpark. Sie konnten zunächst die Verursacher nicht ausfindig machen. Zwei Männer hielten sich jedoch im Nahbereich des Brunnenparks auf und wurden schließlich kontrolliert. Durch die Explosion des Knallers fing ein Baumstamm Feuer. Eine Anwohnerin und die Polizeibeamten löschten den Baum und mehrere Glutnester im trockenen Gras.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/boeller-verursachen-braende-in-lingen-244088.html