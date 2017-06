Blitze schlagen in Häuser im Emsland ein

gn Lingen/Meppen. Bei zwei Blitzeinschlägen am Donnerstagabend in Häuser im Emsland gab es keine Verletzten, aber teilweise erheblichen Sachschaden.

Gegen 19.25 Uhr schlug während eines Gewitters ein Blitz in ein Reihenhaus an der Nachtigallenstraße in Lingen ein, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Blitz in den Schornstein eingeschlagen und hatte anschließend elektrische Kabel und mehrere elektrische Geräte in dem Haus beschädigt. Zu einem Feuer kam es glücklicherweise nicht. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Etwa zeitgleich schlug auch ein Blitz in ein Doppelhaus am Marderweg in Meppen ein. Der Blitz traf den Dachstuhl und verursachte dort ein Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Meppen konnte das Feuer rasch löschen, sodass nur geringer Sachschaden am Dachstuhl entstand. Auch hier blieben Menschen unverletzt.