Empfehlung - Blindes Mädchen gehört fest zum Emsbürener Theater-Ensemble

Emsbüren. „Sieke ist ein Goldschatz; sie bietet eine tolle Performance und wickelt das Publikum um ihren Finger“, betont der Regisseur. „Mir macht das Theaterspiel riesigen Spaß, vor allem die Zusammenarbeit mit meinen Theaterkollegen“, erzählt die seit ihrer Geburt erblindete Schülerin, die die sechste Klasse des Gymnasiums Georgianum in Lingen besucht, in einem Pressegespräch. In der aktuellen Inszenierung „Krach in Chiozza“ führt sie mit einem längeren Monolog in die Komödie ein. Regisseur Peter Wallgram habe ihr den Text per Handy zukommen lassen. „Ich habe mir das ein paar Mal angehört, und dann konnte ich den Text auswendig.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/blindes-maedchen-gehoert-fest-zum-emsbuerener-theater-ensemble-203540.html