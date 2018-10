Empfehlung - Bisher 40 Schadensmeldungen nach Moorbrand

Meppen/Haren Am Dienstag hat die Bundeswehrpressestelle erste Fotos von Teilen der durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogenen Moorfläche veröffentlicht. Für Journalisten und die übrige Öffentlichkeit ist die Tinner Dose nach wie vor gesperrt, sodass nicht klar wird, in welchem Bereich die Fotos entstanden sind. Sie zeigen aber recht deutlich, dass große Flächen zumindest oberflächlich verbrannt sind und viele Bäume entweder umgestürzt sind oder zumindest stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nach Angaben der Einsatzkräfte sind vermutlich die Wurzeln der umgestürzten Bäume, vor allem Kiefern, unter der Erde verbrannt und diese dann umgestürzt. Andere Bereiche wurden offenbar durch Fahrzeuge in eine unstrukturierte Schlammlandschaft verwandelt. Wie groß diese stark betroffenen Bereiche sind, lässt sich nicht ersehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/bisher-40-schadensmeldungen-nach-moorbrand--259030.html