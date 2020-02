/ Lesedauer: ca. 3min „Billy Elliot – Ich will tanzen!“ kommt nach Ahmsen

Das Matthias-Claudius-Gymnasiusm Gehrden gibt das nächste Gastspiel: In diesem Jahr wird es am 12. September eine Neuauflage mit dem Theaterstück „Billy Elliot - Ich will tanzen!“ auf der Waldbühne Ahmsen geben.