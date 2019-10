Empfehlung - Biener soll 280 Euro für vermeintliches Sex-Telefonat zahlen

Lingen Es ist der 8. Oktober 2018, als ein älterer Herr aus Biene ungewöhnliche Post bekommt. Der Absender aus Tschechien lautet „Dania - 12000 Praha 2“. Abgestempelt ist der Brief jedoch im Briefzentrum Marburg. Der Inhalt ist pikant: Für ein wenige Wochen zuvor angeblich geführtes Telefongespräch unter der Bezeichnung „Service für Erwachsene“ und später „Service für besondere sexuelle Ansprüche“ solle er doch bitte 90 Euro bezahlen. Und zwar in bar per Einschreiben an eine Postfachadresse in Prag oder per Sepa-Überweisung auf ein tschechisches Konto. „Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich wusste ja, dass ich eine solche Nummer nicht gewählt habe. Als knapp drei Wochen später aber eine Mahnung über nun bereits 138 Euro kam, machte ich mir doch etwas Sorgen“, berichtet der 80-Jährige, der der Redaktion namentlich bekannt ist, jedoch nicht genannt werden möchte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/biener-soll-280-euro-fuer-vermeintliches-sex-telefonat-zahlen-325775.html