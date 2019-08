Empfehlung - Bienenzentrum Imme in Haren freut sich auf viele Besucher

Haren Bienen sind gerade in – kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über das „Bienensterben“ berichtet wird. Auch der Förderverein „Imme Bourtanger Moor“ kümmert sich seit 2013 um Honigbienen – aber ausdrücklich auch oder fast noch mehr ihre wilden Verwandten und die Natur im Allgemeinen. Am Wochenende wird das Bienenzentrum in Wesuwermoor offiziell eingeweiht – Gelegenheit für eine Bilanz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/bienenzentrum-imme-in-haren-freut-sich-auf-viele-besucher-312911.html