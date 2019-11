Empfehlung - Betrunkener bedroht Polizisten mit Messer in Lingen

Lingen Am Sonntagabend wurden zwei Beamte der Polizei in Lingen von einer betrunkenen Person mit zwei Messern bedroht. Das berichtet die Polizei am Montag. „Zuvor wurde im Bereich der Rheiner Straße eine männliche Person gemeldet, die dort versuche, Autos anzuhalten. Als die Beamten den Einsatzort erreichten, flüchtete die Person zunächst in ein Wohnhaus“, heißt es in der Mitteilung. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/betrunkener-greift-polizisten-mit-messer-in-lingen-an-330075.html