Beste Autotunerin der Bundesrepublik kommt aus dem Emsland

Stavern Der Erfolg kam für die 38-Jährige völlig überraschend, wie sie in einem Pressegespräch berichtet. „Ich hatte lediglich mit einer Platzierung im Mittelfeld gerechnet“, sagt die Hümmlingerin. 16 Landesentscheide hatten im Laufe des Jahres stattgefunden, der für Niedersachsen fand im April an der Meyer Werft in Papenburg statt. Diesen Wettbewerb gewann Scheffelt und durfte zum Finale in Hannover reisen, das im Rahmen eines „Tuning-Weihnachtsmarktes“ in den Hallen der Messe Hannover ausgetragen wurde. Dort wurde sie eigentlich Zweite. Aber weil der Erstplatzierte nachträglich disqualifiziert wurde, gewann sie am Ende sogar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/beste-autotunerin-der-bundesrepublik-kommt-aus-dem-emsland-337152.html