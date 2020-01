Besitzer gesucht: Polizei findet Münsterländer in Emsbüren

Emsbüren Darüber hinaus waren die beiden Tiere am Mittwochmorgen an einem Verkehrsunfall an der Drievordener Straße, Höhe Haverlandweg in Emsbüren beteiligt. Laut den Beamten liefen die Hunde unbeaufsichtigt frei auf der Fahrbahn herum. Eines der Tiere wurde von einem Auto angefahren und verletzt. Bei den Tieren handelt es sich um zwei weibliche weiß-braune Münsterländer. Beide Hunde sind gechipt, aber nicht registriert. Der Hundehalter oder Personen, die den Hundehalter kennen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emsbüren, Telefon 05903 214, in Verbindung zu setzen.