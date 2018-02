Empfehlung - Bernd-Rosemeyer: Umstrittenes Museum soll 2019 eröffnen

Lingen. Das Anfang 2017 bekannt gewordene Museumsprojekt des Lingener Unternehmers ist dabei in Rosemeyers Geburtsstadt von Beginn an umstritten. Denn der in den 1930er-Jahren sehr erfolgreiche Rennfahrer war nach aktuellem Forschungsstand spätestens ab 1933 als einziger deutscher Grand-Prix-Fahrer Mitglied der SS und zählte mit seiner als Kunst- und Langstreckenfliegerin ebenso berühmten Frau zu den Glamour-Paaren im NS-Staat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/bernd-rosemeyer-umstrittenes-museum-soll-2019-eroeffnen-224451.html