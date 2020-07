Belohnung: Polizei fahndet mit Fotos nach Einbrechergruppe

Herzlake Mit einer Öffentlichkeitsfahndung suchen Ermittler der Polizei aus Lingen nach einer Straftatenserie nach mindestens drei unbekannten Tätern. Seit Ende vergangenen Jahres brachen die unbekannten Männer laut Polizei in insgesamt acht Tankstellen im nördlichen Emsland sowie in Herzlake ein. Darüber hinaus schlugen sie ebenfalls in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) sowie in Neuenkirchen (Landkreis Osnabrück) zu. Die Täter gelangten dabei jeweils mit brachialer Gewalt in die Tatobjekte. Sie zerstörten sämtliche nach Polizeiangaben Kameras und stahlen Bargeld und Zigaretten in Höhe von rund 120.000 Euro. Den Schaden, welchen die Täter bei ihrer Ausführung verursachten, liegt noch um ein Vielfaches höher.

Die Polizei fahndet nach diesen Männern. Foto: Polizei

Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den unbekannten Tätern. Es ist zu erkennen, dass sie während der Tat Funkgeräte bei sich trugen. Für Hinweise die zur Identifizierung der Täter führen, wurde durch einen Tankstellenbetreiber eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.