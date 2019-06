Empfehlung - Bei Sting in Lingen kreisen die Hüften

Lingen Sting auf aktueller „21 Songs-Tour“ im Open-Air-Konzert an der EmslandArena Lingen: bereits die Ankündigung dieses Events im vergangenen November elektrisierte die Rockfans aus der Region. Binnen weniger Wochen waren die Tickets ausverkauft – und am Mittwochabend war es endlich soweit: Mit dem Weckruf „Guten Abend Lingen“ und dem sogleich zum Tanz in der Menge einladenden Megahit „Message In The Bottle“ begann ein mitreißendes Live-Konzert, in dessen Verlauf Sting und seine exzellent aufspielende Tourband die 12.000 Besucher über zwei Stunden hinweg mit den großen Hits einer langen Karriere beglückte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/bei-sting-in-lingen-kreisen-die-hueften-304580.html