Empfehlung - „Bei Ferkelkastration Sorgen der Erzeuger ernst genommen“

Meppen Wie berichtet, will die Große Koalition in Berlin eine Fristverlängerung für zwei Jahre vom Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration ab 2019 ermöglichen. Diese Zeit müsse nach Ansicht des Landvolkes mit Nachdruck genutzt werden, um den rechtlichen Rahmen für den sogenannten vierten Weg zu schaffen. Die Entscheidung sei ein Zeichen, die Bemühungen der Ferkelerzeuger ernst zu nehmen. Für manche Betriebe wären die Kosten, die durch den Tierarzt bei den Kastrationen entstehen würden, existenzbedrohend. Die Landwirte wollten sich an gesellschaftliche Ansprüche anpassen, aber es müssten von der Politik auch praktikable Lösungen dafür geschaffen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/bei-ferkelkastration-sorgen-der-erzeuger-ernst-genommen-260280.html