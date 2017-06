Bedroht, beleidigt und bespuckt: Mann greift Polizisten an

gn Spelle. Zwei Polizisten sind am Sonntag von einem Mann in Spelle angegriffen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 21.30 Uhr belästigte eine augenscheinlich betrunkene Person am Westring in Spelle mehrere Passanten. Der 39-Jährige klingelte außerdem bei fremden Personen und weigerte sich, ein Grundstück wieder zu verlassen.

Auch als die inzwischen alarmierte Polizei ihn dazu aufforderte, beeindruckte das den Mann nicht. Also nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Weil er auch damit nicht einverstanden war und er sich vehement zur Wehr setzte, legten ihm die Beamten Handschellen an. „Er beleidigte die Polizisten fortwährend und drohte ihnen mit dem Tode“, sagte ein Polizeisprecher. Im Auto soll er versucht haben, nach den Beamten zu treten und sie durch eine Kopfnuss zu verletzen. Getroffen hatte er dabei aber jeweils nicht. Der Mann wurde in die Gewahrsamszelle in Lingen eingeliefert, wo er noch versuchte, einen weiteren Beamten zu bespucken.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen unterschiedlicher Delikte verantworten müssen. Gegen 5 Uhr konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.