Empfehlung - Beamter löscht Matratzenbrand in Meppener Gefängniszelle

Beim Brand einer Matratze im Gefängnis in Meppen ist ein Beamter leicht verletzt worden, berichtet die dpa. Das Feuer war aus ungeklärter Ursache am Sonntag in einem Haftraum der Justizvollzugsanstalt (JVA) Meppen/Versen ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hat ein JVA-Mitarbeiter den Matratzenbrand in der Zelle schnell mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht, sodass die angeforderte Feuerwehr nicht mehr zum Einsatz kam. Der Beamte zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/beamter-loescht-matratzenbrand-in-meppener-gefaengniszelle-258567.html