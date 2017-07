Baustellen auf der Autobahn 31 bremsen Urlauber aus

Ab in den Urlaub, aber bitte nicht in den Stau: Für Autofahrer kann die Reise zur ostfriesischen Nordseeküste mühsam werden. Mehrere Baustellen im Emsland und in Ostfriesland bremsen den Verkehr. Die Arbeiten bei Meppen sollen bis Ende Januar laufen.