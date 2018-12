Empfehlung - Baustelle an A31 bleiben noch bis Ende Januar bestehen

Dörpen/Lathen An der Autobahn 31 zwischen Dörpen und Lathen wird weiterhin eifrig gearbeitet. Doch bis der Verkehr wieder uneingeschränkt rollen kann, dauert es noch eine Weile. Die Asphaltarbeiten auf beiden Fahrspuren sind seit einigen Wochen abgeschlossen. Trotzdem gibt es noch einiges zu tun. Insgesamt rund elf Kilometer Mittelschutzplanken müssen ebenfalls erneuert werden. Deshalb wird der Verkehr zwischen Lathen und Dörpen derzeit in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig geführt. Ab dem 14. Dezember sollen aber auf der Fahrbahn in Richtung Oberhausen beide Fahrspuren wieder freigegeben werden, sagt Bauoberrat Frank Engelmann von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Auf der Fahrbahn Richtung Emden stünden noch weitere Restarbeiten an, sodass hier der Verkehr noch bis zum 28. Januar auf einem Fahrstreifen geführt werden muss. „Danach ist die A31 in beiden Fahrtrichtungen wieder komplett frei.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/baustelle-an-a31-bleiben-noch-bis-ende-januar-bestehen-270430.html