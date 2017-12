Empfehlung - Bau der 380-Kilovolt-Stromtrasse im Emsland beginnt

Heede/Dersum. „Es ist vielleicht nicht das allergrößte Projekt, das wir haben, aber ein sehr wichtiges“, sagte Lex Hartman, Mitglied der Tennet-Geschäftsführung, in seiner Ansprache. Jährlich werde so viel Strom weggeworfen. „Das ist schade“, so Hartman weiter, der damit die aus seiner Sicht große Bedeutung des Netzausbaus zum Ausdruck bringen wollte. Die 380-Kilovolt (kV)-Stromtrasse von Dörpen/West bis zum Niederrhein wurde nötig, um den offshore produzierten Strom überhaupt verwenden und in südlichere Gefilde Deutschlands leiten zu können. Bei solchen Projekten gebe es Diskussionen und Beschwerden, auch „zu Recht“, wie Hartman weiter sagte. Für den 31 Kilometer langen Stromtrassenabschnitt durch das Emsland, für den Tennet zuständig ist, gab Landrat Reinhard Winter (CDU) in seiner Begrüßungsrede eine Zahl von 480 Stellungnahmen im Planfeststellungsverfahren zu dem nun gestarteten Vorhaben an, die von Bürgern und Verbänden eingereicht und bis zur Genehmigung berücksichtigt werden mussten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/bau-der-380-kilovolt-stromtrasse-im-emsland-beginnt-217503.html