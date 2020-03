Empfehlung - Bastian Bielendorfer: Psychologie-Comedy in Meppener Theater

Meppen Nach seinem ersten Soloprogramm „Das Leben ist kein Pausenhof“, mit dem er bundesweit Zehntausenden Zuschauern Lachtränen in die Augen trieb, kehrt Bielendorfer nun mit seinem zweiten Programm „Lustig, aber wahr!“, das die Schraube des privaten Wahnsinns noch einen Tacken weiterdreht, zurück. Denn wo andere Komiker nur Witze machen, bohrt Bielendorfer tief im eigenen Leben als kinderloser Mopsbesitzer Mitte 30, der das einzige studiert hat, was man in seiner Familie noch mehr braucht als Lehramt: Psychologie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/bastian-bielendorfer-psychologie-comedy-in-meppener-theater-347139.html