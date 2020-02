Bastian Bielendorfer mit „Lustig, aber wahr!“ in Meppen

Meppen Bastian Bielendorfer blickt auf ein umtriebiges Leben: Aufgewachsen in einer Lehrerdynastie im tiefsten Ruhrpott, selbst Lehramt studiert und selbst abgebrochen, dann Kandidat bei „Wer wird Millionär?“. Den Pädagogenvater als Telefonjoker für die 8000 Euro Frage angerufen, der diese natürlich sofort richtig beantwortete und neun Millionen RTL-Zuschauern gleich noch mitteilte, der Junge müsse adoptiert sein, wenn er wirklich bei solch lächerlichen Summen schon seine Hilfe bräuchte. Seine Kindheit packte Bielendorfer in seinen ersten Bestseller „Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof“, der 2012 das meistverkaufte Sachbuch des Jahres wurde und schrieb noch drei weitere Bücher, die ebenfalls allesamt Bestseller waren. Am Donnerstag, 26. März, tritt Bastian Bielendorfer mit seinem Programm „Lustig, aber wahr!“ im Theater, Theaterplatz 1, in Meppen auf. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.mitunskannmanreden.de.