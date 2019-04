Empfehlung - Band „The Hollies“ verwandelt Emslandarena zum Beatschuppen

Lingen Ja, das waren noch Zeiten – damals vor mittlerweile 55 Jahren, als die Beatles erstmals die Hitparaden eroberten, die britischen Piratensender Tag und Nacht die neuesten Hit-Kreationen aus dem Swinging London der Sixties abspielten und im samstäglichen Beat-Club eine ganze Invasion junger Bands von der britischen Insel wie die Animals, die Rolling Stones, die Who, die Small Faces, die Kinks und eben die Hollies zu besichtigen waren. Kein Klimawandel, kein Bienensterben, keine Dieselaffäre und Gülleprobleme belasteten die jungen Menschen, deren Sorge vornehmlich der Frage galt, wie man eines der hübschen mini-berockten Mädchen beim sonntäglichen Jugendtanz im Gemeindekeller für sich begeistern könnte. Eine Zeit, in der die Hollies zu einem popmusikalischen Exportschlager der britischen Beatwelle aufstiegen. Eine Zeit, die die verbliebenen Hollies um ihre Gründungsmitglieder Tony Hicks an der Leadgitarre und Schlagzeuger Bobby Elliott am vergangenen Sonnabend in Lingen wiederaufleben ließen. Die Hollies waren und sind eine jener Beatbands, die es im Gefolge der Beatles verstanden, ihre Popsongs mit druckvollem Beat zu unterlegen und mit unvergesslichen Melodien und zum Mitsingen einladenden Refrains auszustaffieren. Die im gemeinsamen Outfit von weißem Hemd zu schwarzer Krawatte und schwarzer Anzughose auftretenden Musiker lassen über fast zwei Stunden Hit für Hit aus den Jahren zwischen 1965 und 1974 erklingen, in denen die Hollies ihre größten Charterfolge feierten. Da gibt es den flotten Beat von „Can’t Let Go“ und „Sorry Suzanne“, das mit viel La-La-La aus dem Publikum begleitete „Jennifer Eccles“ und den beschwingten Kirmespop „On The Carousel“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/band-the-hollies-verwandelt-emslandarena-zum-beatschuppen-291083.html