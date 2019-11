Empfehlung - „Balou“ bewahrt seine Nachbarn vor dem Feuer

Papenburg Dramatische Szenen spielten sich um kurz nach 6 Uhr am Grader Weg in Papenburg ab. Innerhalb weniger Minuten muss das Wohn- und Geschäftshaus, in dessen Ladenlokal eine Änderungsschneiderei betrieben wird, in voller Ausdehnung gebrannt haben. „Alles ging rasend schnell“, berichtete Focko Peters, der im Haus gleich gegenüber wohnt. Sein Hund Balou, ein Mischling, hatte mehrfach gebellt und dadurch ihn und seine Verlobte Ines Kowalczyk auf das brennende Haus gegenüber aufmerksam gemacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/balou-bewahrt-seine-nachbarn-vor-dem-feuer-329019.html