Bahnübergänge in Lingen gesperrt

Lingen Aufgrund von Gleisbauarbeiten sind Bahnübergange im Lingener Stadtgebiet in den nächsten Tagen voll gesperrt – unter anderem die Bahnübergänge an der Georgstraße, am Schwarzen Weg, an der Brögberner Straße und an der Bienerfeldstraße. Diese Bahnübergänge sind an folgenden Tagen nicht passierbar:

Bienerfeldstraße: am Montag, 11. März, von Mitternacht bis 18 Uhr sowie von Mittwoch, 13. März, ab 10 Uhr bis Sonnabend, 16. März, um 0.15 Uhr;

Brögberner Straße: am Dienstag, 12. März, von 1 bis 14.45 Uhr sowie von Mittwoch, 13. März, 16 Uhr, bis Sonnabend, 16. März, um 15 Uhr;

Schwarzer Weg: am Mittwoch, 13. März, von Mitternacht bis 16 Uhr sowie von Freitag, 15. März, ab 6 Uhr bis Sonntag, 17. März, um 14.30 Uhr;

Georgstraße: am Donnerstag, 14. März, zwischen Mitternacht und 19 Uhr.

Entsprechende Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.