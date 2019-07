B 70 in Meppen am Sonntag voll gesperrt

Gesperrt wird die Bundesstraße 70 am Sonntag in Fahrtrichtung Lingen zwischen der Abfahrt Stadion und Schützenhof in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Grund für die Sperrung sind laut Mitteilung der Stadt Meppen zwingend erforderliche Sanierungsarbeiten.