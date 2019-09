Empfehlung - B-70-Brücke in Lingen wird abgerissen

Lingen Die Brücke ist in die Jahre gekommen, Rost ist deutlich an dem Bauwerk über den Dortmund-Ems-Kanal zu erkennen. Für die Autofahrer besteht derzeit keine Gefahr, jedoch kann sich das in den kommenden Jahren ändern. Zu diesem Ergebnis ist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bei einer Überprüfung gekommen. Dabei spielte die Nachrechnungsrichtlinie des Bundes eine Rolle, bei der Bauwerke auf ihre Statik hin untersucht wurden. Es hatte sich herausgestellt: Die Brücke auf der B70 weist Defizite auf, sagt Klaus Haberland, Leiter des Geschäftsbereichs Lingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/b-70-bruecke-in-lingen-wird-abgerissen-318714.html