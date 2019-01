Empfehlung - Autotuner ermitteln ihre Meister in Papenburg

Papenburg Veranstaltungsort am Samstag, 20. April 2019 (Karsamstag) ab 10 Uhr ist das Festivalgelände an Tor 3 der Meyer Werft in Papenburg. Das „German Tuning Masters“, wie die Veranstalter den bundesweit ausgetragenen Wettstreit tauften, wird in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen. „Erklärtes Ziel ist, das legale Tuning zu stärken und zu fördern“, sagt Mitveranstalter Ralf Schütz aus Bremervörde im Landkreis Rotenburg zwischen Bremen und Hamburg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/autotuner-ermitteln-ihre-meister-in-papenburg-277917.html