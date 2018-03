Empfehlung - Autos stoßen in Emsbüren frontal zusammen

hlw Emsbüren. Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Freitagmorgen auf der Grenzstraße in Emsbüren einen Verkehrsunfall verursacht, dabei wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Opelfahrer gegen 08.50 Uhr auf ein Firmengelände einbiegen. Er übersah dabei offenbar den ihm entgegenkommenden BMW eines 44-Jährigen aus Salzbergen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt. Er kam im Rettungswagen in das Matthiasspital nach Rheine. An den Autos entstand Totalschaden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm Öl sowie Kühlmittel auf. Die Grenzstraße war für rund eine Stunde gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/autos-stossen-in-emsbueren-frontal-zusammen-227547.html